وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول ذكري ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال اللواء محمود شعراوي في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والتي استرد فيها الشعب إرادته ووحد كلمته مع أبناء القوات المسلحة والشرطة، ليصنع علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية التي التف فيها الشعب المصري حول القيادة السياسية في سبيل التنمية لبناء الجمهورية المصرية الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية في البرقية: متمنياً من المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويرعاها ويحقق في ربوعها التنمية والرخاء بجهودكم المخلصة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.