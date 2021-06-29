الإسكان: الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمشروع عمارات الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بحي شرق المال والأعمال بالمدينة، وجار تسليم الوحدات لمستحقيها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ‏ الوحدات السكنية بالمشروع بمساحات تتراوح من 100م2 : 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات بالمشروع لمستحقيها كاملة التشطيب، وكذا أعمال تنسيق الموقع .

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم البدء في تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلة الثانية للفائزين بها بمنطقة شرق المال والأعمال بمدينة العاشر من رمضان، مضيفاً أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع (العاشر من رمضان) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بخطاب البنك، لمعاينة واستلام الوحدة، فى الموعد المحدد له.