حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة يونيو المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بمناسبه ذكرى ثورة يونيو المجيدة حيث
وقال زين إننا نستلهم روح ثورة يونيو المجيدة التى انتصرت فيها إرادة المصريين على جماعه الإرهاب وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على كافة التحديات ويساند تلك الإرادة جيش مصر وشرطتها اللذين دائما وأبداً يقدمون أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال الجهود المضنية تبذل لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى التي تحقق لمصر وشعبها حياة آمنة ومستقرة.
وأكد زين أن دور الإعلام الوطني متواصل بقوة فى مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية فى البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها فى شتي المجالات لتوعية الرأى العام في مواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة ، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية وأيضا التصدى لأفكارهم الهدامة بتفنيد مزاعهم المغلوطة التى تتعارض مع تعاليم الإسلام.