حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة يونيو المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بمناسبه ذكرى ثورة يونيو المجيدة حيث

وقال زين إننا نستلهم روح ثورة يونيو المجيدة التى انتصرت فيها إرادة المصريين على جماعه الإرهاب وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على كافة التحديات ويساند تلك الإرادة جيش مصر وشرطتها اللذين دائما وأبداً يقدمون أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال الجهود المضنية تبذل لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى التي تحقق لمصر وشعبها حياة آمنة ومستقرة.

وأكد زين أن دور الإعلام الوطني متواصل بقوة فى مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية فى البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها فى شتي المجالات لتوعية الرأى العام في مواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة ، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية وأيضا التصدى لأفكارهم الهدامة بتفنيد مزاعهم المغلوطة التى تتعارض مع تعاليم الإسلام.