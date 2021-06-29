قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم مشروعًا تدريبيًّا لإدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعًا تدريبيًّا لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك، حسب بيان القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات؛ تم خلاله فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة- الأزمات- الكوارث)، بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة، بحضور عدد من طلاب جامعة الإسكندرية.

وتخلل التدريب عرض عسكري لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام- فني)، بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكرى لديهم، وتم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة؛ للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها .

وتضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميداني، وتنفيذ بيان عملي لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة .

وفي نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.