وزير العدل: لدينا عجز في عدد موظفي الشهر العقاري.. وأولوية التعيين لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أسباب مشكلة توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين في الشهر العقاري، موضحًا أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين في مكاتب الشهر العقاري عام 2016، وتقدم بالفعل عدد من الشباب في المسابقة، إلا أنها أُلغيت بحكم القضاء الإداري، ثم أُعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل إجراءات ذلك الإعلان؛ نظرًا لتوقف أي تعيينات في جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير في عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزير بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشكلات الشهر العقاري وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين في الشهر العقاري.

وأضاف وزير العدل: عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقاري، ستكون الأولوية لمن اشترك في مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة.

وتابع مروان: لدينا عجز في عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقاري، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليًّا بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي سيساعد في إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقاري والتقليل من الزحام.

كان المستشار عمر مراون، وزير العدل، بدأ كلمته بالجلسة العامة، بتقديم التهنئة بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أنها نقطة تحول في مسيرة الوطن، تحت قيادة بطل مؤمن بربه، موجهًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.