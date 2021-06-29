خلال 24 ساعة .. ضبط 6317 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6317 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2427 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و156 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات الدراجات النارية، و42 مخالفة موقف عشوائي، و43 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.