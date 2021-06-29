مباحث القاهرة تضبط المتهمين باختطاف عاملين وطلب فدية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من كشف ملابسات واقعة اختطاف عاملين بإحدى الشركات بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المخطوفين.

وتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باختطاف 4 من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع وتبين تواجدها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه أمكن ضبط 3 أشخاص وبصحبتهم المجني عليهم والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة، وبسؤال المجني عليهم، قرروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15مايو وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد، فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب اخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم، وأنهم ليسوا طرفا للخلاف، واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم.

وأضافوا بتوجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.