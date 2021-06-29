الداخلية توجه قوافل طبية لتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية، قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى ليمان أبي زعبل 2؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.