في حراسة مشددة.. النيابة تحقق مع رجل الأعمال حسن راتب بقضية الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بقضية تمويل والاتجار في الآثار.

ووصل رجل الأعمال في حراسة أمنية مشددة.

وألقت الأجهزة الأمنية أمس الإثنين 28 يونيو، القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي إن رجال الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.