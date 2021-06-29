شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة مار مرقس كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الآباء كهنة كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا في مصر الجديدة، أثناء قضائهم يومًا روحيًّا دراسيًّا في المكتبة البابوية المركزية في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وألقى قداسته أمس الاثنين عليهم محاضرتين واحدة صباحية وأخرى مسائية عن سماوية الحياة الروحية، وعمل الكاهن في الخدمة الكنسية، كما تخللت اللقاء عدة مناقشات وحوارات حول العمل والخدمة.