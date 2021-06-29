شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لكامل الوزير لمحطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل العاملين بمحطه مصر للسكك الحديدية في تمام الساعة الثامنة صباحا، لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وهي الجولة الثالثة لوزير النقل لمحطة مصر خلال أسبوع.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة حيث تفقد شبابيك التذاكر واكد على ضروره الحفاظ على الشكل الجمالي للأكشاك الموجودة بالساحة الخارجية للمحطة وتواجد الموظفين في كافة شبابيك التذاكر على مدار اليوم مع إمكانية حجز تذاكر كافة أنواع القطارات من أي شباك سواء خارج أو داخل المحطة سواء للقطارات المميزة أو المكيفة مع حسن معاملة الركاب والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم عبر خطوط شبكة السكة الحديد.