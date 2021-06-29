شكرا لقرائتكم خبر عن شرط عدم الزواج أثناء الدراسة.. إعلان شروط الالتحاق بمدارس التمريض بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الحد الأدنى لقبول أوراق طلاب الشهادة الإعدادية لمدارس تمريض الصحة 269 درجة، على أن يخضع المتقدمين لاختبارات شخصية، وقياس مهارة، وتقييم شخصي، وفي حالة زيادة الأعداد يؤخذ بأعلي المجاميع.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن شروط التقديم في مدارس التمريض لعام 2021: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، حصوله على الشهادة الإعدادية، بمجموع لا يقل عن 2 درجة، وأن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

كما يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، واجتياز الاختبار الشخصي والطبي والنفسي واختبار «الإملاء» للغة العربية.

وقال إن الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العام 2021، أن يقدم الطالب شهادة الميلاد الأصلية، بجانب 3 صور، وأصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية، وصورة.

كما يقدم الطالب شهادة لحسن السير والسلوك، من المدرسة المتخرج منها، مجموع 8 صور شخصية، ذات خلفية بيضاء، وطابع دمغة بمبلغ جنيه واحد، و2 طوابع مهن طبية، ويقدم ظرف أصفر اللون، حجم كبير، والحافظة البلاستيكية، و5 أظرف من الحجم الصغير كما يحضر الطالب «دوسيه» كرتوني.