شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثوره يونيو المجيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بمناسبه ذكرى ثورة يونيو المجيدة.

وقال حسين زين إننا نستلهم روح ثورة يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة المصريين على جماعه الإرهاب وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على كافة التحديات ويساند تلك الإرادة جيش مصر وشرطتها اللذين دائمآ وأبدأ يقدمون أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال الجهود المضنية تبذل لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى التي تحقق لمصر وشعبها حياه أمنه ومستقرة.

وأكد زين أن دور الإعلام الوطني متواصل بقوة في مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها في شتي المجالات لتوعية الرأى العام في مواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية وأيضا التصدى لأفكارهم الهدامة بتفنيد مزاعهم المغلوطة التي تتعارض مع تعاليم الإسلام.

وقد وجه حسين زين قطاعات الوطنية للإعلام بإعداد خريطة برامجية تتضمن فترات مفتوحة للاحتفال بذكرى ثورة يونيو لتوضح للرأى العام ما شهدته مصر من تنمية وبناء واستقرار منذ فتره مابعد الثورة وحتى الآن والإنجازات التي تحققت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا والتى تمثل نموذجا يحتذى به في التنمية المستدامة.