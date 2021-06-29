شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري في الشرقية بنسبة ١٠٠% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021.

وأشاد محافظ الشرقية بمعدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة للعام المالي والحالي بمراكز ومدن المحافظة ،بتحقيق نسبة تنفيذ بلغت100 % لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه استعرض محمد العزوني، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 تبلغ 621 مليون و378 ألف و500 جنيه، بنسبة تنفيذ 100 %، في برامج النقل والمواصلات ،الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

كما إستعرض موقف تنفيذ خطة مديريات الخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي إعتمادات خطة المديريات للعام المالي 2020 / 2021 بلغ 826 مليون و681 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 75 %، وإجمالي إعتمادات الهيئات المركزية والشركات للعام المالي 2020 / 2021 بلغ 3 مليار و706 مليون و227 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 99 %.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة والجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.