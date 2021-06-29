قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم مشروعًا تدريبيًا لإدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع تدريبى لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

تم خلاله فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة -الأزمات- الكوارث ) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة الإسكندرية.

وتخلل التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام- فني) بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم، كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

وتضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميدانى، وتنفيذ بيان عملى لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.

وفي نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية