شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية تفاصيل تعاقد مصر على لقاح «جونسون آند جونسون»، الذي انضم مؤخرًا إلى لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

قال «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية «الأولى»، اليوم الثلاثاء، إن لقاح «جونسون آند جونسون» يُنتج حاليًا في جنوب إفريقيا على أن تورد نصف كمية الإنتاج إلى إفريقيا.

أضاف: «وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمصريين، تم الاتفاق على 20 مليون جرعة يتم توريدها إلى مصر، وكان الاتفاق على أن يبدأ الجدول الزمني لتوفير هذه اللقاحات من سبتمبر المقبل.

تابع: «ولكن مع المفاوضات المكثفة تم تغيير موعد التوريد ليكون بداية من شهر يوليو المقبل، كما تم عمل مزيد من المفاوضات حول عدد الجرعات ليصبح 26.6 مليون جرعة بدلًا من 20 مليونا، كما تم خفض السعر ليكون سعر الجرعة الواحدة 7.5 دولار للجرعة بدلًا من 10 دولارات.