شكرا لقرائتكم خبر عن 8 كليات بجامعة القاهرة تواصل اليوم امتحانات نهاية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، التى تجرى بنظامي الإلكتروني والحضورى طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، والآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولي) بنظام Online، والتخطيط الإقليمي والعمراني (الفرقة الأولي - الفرقة الفرقة الثانية) بنظام Online، والتربية النوعية (الفرقة الأولى)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولى)، والصيدلة (الفرقة الأولي)، وطب الآسنان (الفرقة الأولي).

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.