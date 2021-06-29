شكرا لقرائتكم خبر عن حى الوراق بالجيزة يفض سوق شارع التل لتسهيل حركة المارة والسيارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الوراق بمحافظة الجيزة، برئاسة هانى السيسي، أسامة عبد العال نائب رئيس حى الوراق، أحمد الخولى نائب رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات المحال، وخاصة فى شارع التل أحد أكبر شوارع الحي، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم السماح بالإشغالات وتوسعة الشوارع الرئيسية.

أسفرت حملة حى الوارق عن فض سوق شارع التل فى نطاق حى الوراق لتوسعة الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات اليومية على الطرق والشوارع والميادين، لرفع كافة التعديات من نهر الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتسير الحركة المرورية والمشاة.

وفى السياق، واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات، إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية.