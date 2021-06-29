شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو: أعطت الأمل فى بناء دولة عصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنه لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة، لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية فى كل المجالات.

وجاء نص البرقية التى بعثها محافظ الجيزة كالآتي:"يطيب لى يا سيادة الرئيس، أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأخلص التهانى القلبية، وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير، لانتصار الإرادة الشعبية، التى أعادت مصر للمصريين فى الثلاثين من يونيو، التى قامت بحمايتها قواتنا المسلحة والشرطة تحت قيادتكم ".



وتابع راشد: "إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوى الفساد والطغيان والإرهاب، وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب، خاصة المواطن البسيط، أعطت الأمل فى بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار، من أجل شعب مصر العظيم، الذى يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء فى استشراق أرحب الآفاق فى التقدم والرقى والازدهار، تحت قيادة سيادتكم ".

وأضاف محافظ الجيزة: "سيادة الرئيس، نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن.. وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم".

كما أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء والمحافظين .

