شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تعلن إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت ولاء سالم مديرة مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بوزارة الاتصالات، عرضا عن التعريف بالشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال فعاليات المشاورة الإعلامية التى ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تحت عنوان "الإعلام ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة"، في يومها الثاني اليوم الثلاثاء.

وأوضحت ولاء سالم أنه تم عمل دراسة لسوق العمل في 6 محافظات، وانتهت بتنفيذ محتوى الكتروني اشترك فيه 600 متدرب، وذلك لعمل منصة موحدة لربط الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم للتدريب والتوظيف، لافتة إلى أن فكرة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم على تقديم العديد من الخدمات المبنية على تضافر جهود مؤسسات الدولة جميعها، وأن وزارة الاتصالات بدأت بعمل عدة اجتماعات مع الأطراف المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على معلومات حول الخدمات الموجهة لتكوين قاعدة البيانات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت مديرة مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، أن المنصة الإلكترونية أتاحت لذوي الإعاقة إمكانية عمل سيرة ذاتية له، وكيف يجتاز مقابلة العمل، وفيديوهات شارحة لكيفية التدريب والحصول على فرص عمل، مشيرة إلى أن المنصة مازالت نسخة تجريبية وبصدد نشرها قريبا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة.