شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل شادر أضاحى بالهرم وتغلق 5 مقاهى فى أوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها على المحال والمقاهى والكافيتريات للتأكد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم التعدى على حرم الطريق العام فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم السماح بأى تعديات وإزالة أوجه الاشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

تمكن مركز أوسيم من ضبط 5 مقاهى مخالفة تقدم الشيشة للمواطنين وقد تم غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم إضاقه إلى رفع 75 حالة إشغال لمحلات ومقاهى والباعة الجائلين للتعدى على الطريق العام بشوارع المسابك والأربعين وتم تحرير المخالفات وذلك بمتابعة الدكتور ياسر فرج رئيس مركز ومدينة أوسيم .

وشن حى الهرم حملة بقطاع منشأه البكارى وكفر غطاطى لرفع كافه الإشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المحلات والمقاهى أسفل دائرى المنشية ونفق حمد ياسين وإزالة شادر لغرض الأضاحى بشارع المريوطية فيصل، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 32 حالة إشغال متنوعة وذلك بمتابعة من اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم .

وفى السياق، تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية بكافة القطاعات وخاصة الشوارع التى تشهد كثافات مرورية فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق محاور مرورية جديدة وتطوير الشوارع التى بحاجه إلى ذلك وانطلاقا من ذلك فقد قامت المحافظة ببدء أعمال تطوير ورصف شارع عبد المنعم رياض بحى الدقى باعتباره محور مرورى هام وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة وبمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.







