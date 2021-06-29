شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة تصل 45 جنوب البلاد.. اعرف أخبار الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس من اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 إلى الأحد 4 يوليو 2021، حيث يمتد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء ويؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى:

- الثلاثاء 29 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الأربعاء 30 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الخميس 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الجمعة 2 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- السبت 3 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 42 درجة

جنوب الصعيد 45 درجة

- الأحد 4 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 45 درجة