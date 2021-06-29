شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملياردير أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس عن عمر 91 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر توفى.

ووفقا لمصدر مقرب من العائلة، فإن العزاء سوف يقتصر على أفراد العائلة ، علما بأن موعده لم يتحدد بعد.

وولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من السيدة «يسرية لوزة» وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.