شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع آخر بحرارة الجو نهاية الأسبوع والعظمى تلامس 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لارتفاع آخر فى درجات الحرارة مرتقب نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس شديد الحرارة وارتفاع فى نسبة الرطوبة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام والاحساس بها ايضا مرتفع بشكل كبير، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه حتى الآن يستمر تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، موضحة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز 40 درجة، ولم تشر الخرائط حتى الآن أى تحسن فى حالة الطقس.

ويرجع ذلك لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى بقيم ضغط منخفضة الذى يدفع المزيد من بخار الماء فى الجو.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة.