شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تعلن تشغيل 21 رحلة أسبوعية بين القاهرة واسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الثلاثاء في ضوء اهتمام مصر للطيران بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم، أعلنت شركة مصر للطيران عن زيادة تردداتها بين القاهرة واسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميًا (بإجمالي 21 رحلة أسبوعية) وذلك اعتبارا من 2 يوليو 2021.

وستقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة واسطنبول بطراز الآيرباص A320 Neo، وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ 16 مقعدا بدرجة رجال الأعمال، و126 مقعدا بالدرجة السياحية، وكذلك فإن الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية، بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi، وكذلك من المقرر أن تُسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi وخدمات الـ Audio/Video Streaming ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.