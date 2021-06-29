شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُهنئ السيسي بذكرى ٣٠ يونيو: أعادت هيبة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء فيها «يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية، آسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار وإستعادت الوطن والآمال.

وبهذه المناسبة الوطنية نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة العافية، ونعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولي عز وجل ان يوفقكم ويرعاكم، ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والاصلاح الاداري، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

أكد محافظ الشرقية أن ثورة الثلاثين من يونيو شكلت يوما فارقا في حياة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.