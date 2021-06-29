شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبحاث أمريكى: الرئيس السيسى وضع مصر على طريق القيادة الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رئيس مركز جولد للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بواشنطن البروفيسور إيلي جولد على ثورة يونيو التى نجح من خلالها الشعب المصرى فى إنهاء فترة حكم الإخوان قائلا: "قبل 8 سنوات في 30 يونيو، استعاد الشعب المصري بلدهم من جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد ذلك بعام انتخب عبد الفتاح السيسي رئيسًا.

أضاف جولد، فى تصريحات خاصةً لليوم السابع؛ إنه على مدى السنوات السبع الماضية، نجح الرئيس السيسي، صاحب الرؤية الذي رأى إمكانات أمته العظيمة، في وضع مصر على طريق الاستقرار والقيادة الإقليمية للقرن الحادي والعشرين.

استكمل جولد حديثه قائلا؛ إن الرئيس السيسى أخذ دولة انتقلت من فساد عهد مبارك إلى رجوع وشر عصر مرسي والإخوان، الذى أنهاه المصريون فى ثورة 30 يونيو؛ وحولها إلى دولة أمن واستقرار وعلى طريق الازدهار. يجب أن يكون الشعب المصري فخوراً بقائده الذي جعل الرؤية حقيقة واقعة.

وفى تصريحات سابقة له أكد جولد ؛ إن تاريخ 30 يونيو لا ينبغى أن يتذكره المصريون كتاريخ للثورة فقط، بل الاحتفال بقدرة الشعب المصرى على استعادة سلامهم.

وأضاف أن مصر تاريخياً كانت فجر الحضارة وفى هذا اليوم يفتخر أهل مصر لاستعادة سلمهم وحضارتهم وكل مكتسباتهم التاريخية التى كادوا أن يفقدوها بحكم الإخوان ومحمد مرسى.

وعلى صعيد متصل، تستعد مصر والمصريون للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو كعيد قومى منذ أن أعلن المصريون انتصارهم على الأفكار الظلامية والإرهاب في نفس اليوم من عام 2013 ليصبح بعدها ذكرى ثورة 30 يونيو عيد قومي وإجازة رسمية يستمع بها المصريون احتفالا بمجد صنعوه بأيديهم.