شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير اليوم 67 رحلة دولية تقل 5485 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 67 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5485 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير اليوم، 67 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، الشارقة، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، و 12 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5485 راكبا .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.