شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان مادة الحديث لطلاب القسم الأدبي فى عاشر أيام الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فى تمام الساعة التاسعة لجنة مادة الحديث لطلاب القسم الادبي، فى عاشر أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء 29 يونيو، في 609 لجان يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألف و473 طالب وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

وتم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.