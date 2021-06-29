شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل الدولية" تبحث إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروع التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال المشاورة الإعلامية حول "الإعلام وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ لليوم الثانى على التوالى، والتي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لمدة يومين 28 و29 من شهر يونيو، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية من مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الاعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وذكرت منظمة العمل الدولية، أن المشاورة الإعلامية يتم تنفيذها ضمن أنشطة الاتفاقية الخاصة بمشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من منظمة برنامج الأمم المتحدة - لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف المشاورة الإعلامية إلى تعزيز مهارات الإعلاميين في تناول الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بها ودعم المفاهيم المجتمعية إزاء دمجهم في المجتمع.