شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مهنأ الرئيس بثورة 30 يونيو: أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات، وأمانته العامة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى شعب مصر العظيم وإلى المرأة المصرية بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي : " ثورة يونيو المجيدة أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم ، وسوف يذكر التاريخ دائماً دورها العظيم فى إنقاذ وطن وشعب من قوى الظلام والتطرف التى كانت تسعى لطمس الهوية المصرية تحقيقاً لأهداف جماعة".

وأضافت أن مصر الآن تجنى ثمار ثورة يونيو فى جميع المجالات والتى لم تتحقق منذ سنوات طويلة، موضحة أن الذكرى الثامنة للثورة تعيد رسالة مصر للعالم أجمع والتى تؤكد خلالها دائما على قوة شعبها وصلابة إرادته التى تنتصر دائما.

كما أضافت الدكتورة مايا مرسى: "أن ثورة 30 يونيو هى ثورة المرأة المصرية ، بعد معاناة مريرة فى ظل حكم الجماعة التى سعت بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها ، حتى جاءت الثورة وتصدرت الصفوف بجوار جيشها وشرطتها العظيمة للحفاظ على مكتسباتها ولإعلان رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها وأثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ.

وتابعت: فكما كان الجيش المصرى هو خط الدفاع الأول عن الثورة وكانت الشرطة المصرية خط الدفاع الثاني، كانت المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث، وكان رد الجميل للمرأة المصرية بصورة فاقت توقعاتها و احلامها ، بعصر ذهبى حقيقى داعم للمرأة بكل قوة بإيمان عميق بقدراتها وامكاناتها ، حيث تحقق لها العديد من الإنجازات والمكتسبات التى كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة، مطالبة المرأة المصرية أن ترفع سقف احلامها عنان السماء وأن تسعى لتحقيقها".