شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة إن المساجد المقرر افتتاحها هى:
مديرية أوقاف الشرقية
1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير
2. هرماس رضوان – أولاد صقر
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. البحرى – الكفر الشرقى – الحامول شرق
4. الكبير بمحلة موسى
مديرية أوقاف الغربية
5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث
مديرية أوقاف أسيوط
7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب
مديرية أوقاف المنوفية
8. المفتاح العربى – الخطاطبة- مركز السادات
وفى سياق متصل حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان "التفوق العلمى وأثره فى تقدم الأمم" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.