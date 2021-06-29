شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا، يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى الآن هو 1511 مسجدًا ، منها 1391 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وقالت الوزارة إن المساجد المقرر افتتاحها هى:

مديرية أوقاف الشرقية

1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير

2. هرماس رضوان – أولاد صقر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. البحرى – الكفر الشرقى – الحامول شرق

4. الكبير بمحلة موسى

مديرية أوقاف الغربية

5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الإسكندرية

6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث

مديرية أوقاف أسيوط

7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب

مديرية أوقاف المنوفية

8. المفتاح العربى – الخطاطبة- مركز السادات