شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استمرار التنسيق لتسليم المراسلين الأجانب إصدارات "الفكر الوسطى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تقوم من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان، بتسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة ضمن مشروع هدفه تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام، ونشر الفكر الوسطى الإسلامى.

وقال وزير الأوقاف - فى تصريح صحفى، إنه يتم تسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة والتي تتضمن أقراصا مدمجة و"فلاشات" ومطبوعات ورقية، بلغات مختلفة منها: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية واليابانية والإسبانية والألمانية.

وأضاف أن الوزارة قامت بتسليم إصداراتها إلى المراسلين الأجانب بعد نجاح التجربة الأولى وزيادة طلبات المراسلين الأجانب لهذه المطبوعات، لافتًا إلى أنه جرى توزيع وإرسال تلك الإصدارات المترجمة إلى السفارات الأجنبية داخل مصر والمكاتب الإعلامية التابعة للهيئة فى الخارج.

