الإسكان: تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع JANNA بمدينة الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع JANNA بالمرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الشيخ زايد، بنسب إنجاز متقدمة، لافتاً إلى أنه تم طرح ما يقرب من ألفي وحدة سكنية بالمشروع على 4 مراحل، وسيتم طرح الوحدات المتبقية تباعاً، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو توفير مشروعات إسكان تلبي احتياجات شرائح الدخل المختلفة.

من جانبه أوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ ٤٠٣٢ وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى رقم ٢٣٠ لسنة 2017، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى ٨٠ %، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والبدء فى أعمال تنسيق الموقع.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لمشروع JANNA المرحلة الثالثة بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ جنوب محور الضبعة، جارٍ تنفيذ ١٩٢٠ وحدة سكنية بالمشروع ووصلت نسب الإنجاز إلى ٦٥%، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة والمباني، وجارٍ البدء في أعمال تشطيبات الواجهات والتشطيبات الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع JANNA بإجمالي ٩١٢ وحدة سكنية، ويتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع السكان الذين استلموا وحداتهم لسماع مقترحاتهم، كما تم تكثيف الزراعات الداخلية بالمشروع وإضافة ساحة انتظار سيارات، بالإضافة إلى إنشاء رامبات لمداخل العمارات لأصحاب الهمم، وتم الانتهاء أيضا من المسجد الخاص بالمشروع وتشغيله.​