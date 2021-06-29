شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة نسائية لنظافة شاطئ العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت عدد من السيدات وعضوات المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني بشمال سيناء مبادرة لنظافة شاطئ العريش من القمامة والمخلفات تحت اسم «مبادرة تنظيف الشاطئ»، وذلك استعدادًا لفصل الصيف.

وقامت المشاركات في المبادرة بنظافة الشاطئ وكورنيش العريش من القمامة والمخلفات، وذلك بمشاركة عدد من الرجال وأصحاب الكافيتريات على كورنيش العريش.

شارك في المبادرة جمعية روافد الخير والمرأة ولجنة المرأة بحزب الوفد وفريق شعاع الحياة وجمعية النسور المصرية ومجلس مدينة العريش ومتطوعات من المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.

مبادرة لنظافة شاطي العريش

مبادرة لنظافة شاطي العريش

مبادرة لنظافة شاطي العريش

مبادرة لنظافة شاطي العريش

مبادرة لنظافة شاطي العريش

مبادرة لنظافة شاطي العريش

مبادرة لنظافة شاطي العريش