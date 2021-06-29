شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من حالة الطقس طوال الأسبوع.. تفاصيل درجات الحرارة والرطوبة النسبية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم عن طقس شديد الحرارة علي أغلب أنحاء الجمهورية، وتكون الرطوبة النسبية مرتفعة بما يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة خلال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

تحذيرات ونصائح الأرصاد الجوية من حالة الطقس هذا الأسبوع

وقالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة تكون أعلي من معدلاتها في هذا الوقت من العام، وأن والاحساس بها يكون أيضا مرتفع بشكل كبير، وتزداد فترات سطوع الشمس هذه الأيام خلال اليوم.

وتتأثر البلاد بطقس شديد الحرارة علي معظم الانحاء، ويتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة حتي نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، ولم تشر الخرائط إلي أي تحسن في حالة الطقس حتي الآن.

وأرجعت الأرصاد الارتفاع في درجات الحرارة إلي تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، بقيم ضغط منخفضة والذي يدفع المزيد من بخار الماء في الجو..

ونصحت الأرصاد المواطنين بعدم التعرض إلي أشعة الشمس المباشرة خصوصًا في وقت الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة.

حالة الطقس اليوم في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري، وترتفع درجة الرطوبة بما يرفع من الإحساس بدرجة حرارة الجو، ويسود طقس معتدل ليلاً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتظل درجات الرطوبة النسبية مرتفعة ليلاً مما يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

درجة الرطوبة النسبية اليوم

تكون درجات الرطوبة النسبية المتوقعة في القاهرة اليوم 80 للعظمى و25 للصغرى، وتصل إلى 95 للعظمى في السواحل الشمالية وتصبح الصغري 40، وتكون الرطوبة النسبية في شمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، كما تصبح 30 للعظمي و15 للصغرى في جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

وتنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء ويكون اتجاهها شمالي غربي وتتراوح سرعتها ما بين 12 و19 عقدة.

وتتوقع الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية خفيفة اليوم على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء

تتراوح درجات الحرارة العظمي اليوم بين 44 درجة في أسوان وإدفو والأقصر، و30 درجة في مطروح، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة في أسوان والأقصر وإدفو.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم في أبوسمبل 44 درجة، وتكون 43 في الوادي الجديد، ويتوقع أن تكون 42 في قنا، وكما تكون 41 في القاهرة وشرم الشيخ وأسيوط والمنيا وسوهاج وسيوة، وتصل إلى 40 درجة في الإسماعيلية شبين الكوم والفيوم ورأس سدر والغردقة ونويبع وبني سويف.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم في القاهرة 38-25، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 32-24، وتكون درجات الحرارة في باقي المدن اليوم كما يلي:

مطروح 30-23، دمنهور 35-24، بورسعيد 33-25، طنطا 37-24، دمياط 32-25، الإسماعيلية 39-24، بلطيم 33-23، شبين الكوم 38-25، المنصورة 37-24، السويس 38-24، السلوم 33-23، سيوة 39-23، الزقازيق 38-25، رفح 34-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا في جنوب مصر كما يلي: إدفو 44-27، أسوان 44-27، أبو سمبل 42-26، الأقصر 43-26، الوادي الجديد 42-24، قنا 42-26، سوهاج 41-26، أسيوط 40-26، الفيوم 39-25، المنيا 40-25، بني سويف 39-25، شلاتين 37-26، حلايب 35-27، العريش 34-25، الغردقة 39-28، شرم الشيخ 40-29، الطور 36-25 درجة.