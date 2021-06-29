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رئيس حي آل أيوب بالعريش يتابع أعمال مكافحة القوارض ورصف الطرق والنظافة

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع أسامه إبراهيم، رئيس حي آل أيوب بمدينة العريش مختلف الأعمال في الحي، وذلك بناء علي توجيهات العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش.

وقال رئيس الحي، أنه تم مكافحة القوارض والحشرات في مختلف الشوارع والمتخللات بالحي، عن طريق فريق مكافحة العدوي وملاريا العريش، بجانب تنفيذ حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بمناطق كنتاكي وشوارع مستشفي الشاعر وأسيوط والفاتح.

أشار رئيس الحي إلي متابعة أعمال رصف الطرق بشارع الخزان وشارع الغاز القديم و شارع القاهرة، حيث تم البدء في وضع البلدورات تمهيدًا لعملية الرصف، فضلًا عن متابعة أعمال شركة المياه لكشف أماكن المحابس وتوصيل خطوط المياه الجديدة للمواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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