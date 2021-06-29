شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم مركز ومدينة نخل بـ14 سيارة فنطاس لنقل المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، مركز ومدينة نخل بعدد 14 سيارة فنطاس لنقل المياه، وذلك لتوصيل مياه الشرب إلى مختلف القري والتجمعات.

وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أنه تم تدعيم المركز بعدد 11 سيارة ميته سعة 10متر مكعب و3 سيارات سعة 30 متر مكعب، بجانب سيارة كسح سعة 10 متر مكعب.

أشار إلى حفر بئرين عميقين ومحطة تحلية مياه جديدة بمدينة نهل بقدرة 400 متر مكعب/اليوم لتدعيم محطة التحلية القديمة، وحفر بئر اعماق اضافي للمحطة الجديدة لتدعيم خدمات مياه الشرب النقية المقدمة للمواطنين بالمدينة وتوابعها.

لفت إلى تنفيذ عدد 2 محطة لتحلية المياه في قريتي صدر الحيطان والريد.