شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية،اليوم الثلاثاء، افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين، واستقبال الجرحى والمصابين وادخال المساعدات إلى قطاع غزة .

وأكد مصدر مسؤول، على استمرار تواجد الأطقم الادارية والطبية بالمعبر لتيسير اجراءات استقبال الجرحى والمصابين وعبور العالقين والحالات الانسانية بين الجانبين، وادخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة .

أشار المصدر إلى توفير عدد من سيارات الاسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.