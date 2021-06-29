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تواصل افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية،اليوم الثلاثاء، افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين، واستقبال الجرحى والمصابين وادخال المساعدات إلى قطاع غزة .

وأكد مصدر مسؤول، على استمرار تواجد الأطقم الادارية والطبية بالمعبر لتيسير اجراءات استقبال الجرحى والمصابين وعبور العالقين والحالات الانسانية بين الجانبين، وادخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة .

أشار المصدر إلى توفير عدد من سيارات الاسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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