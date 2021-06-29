شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الحديث بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فرع الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مجالس المدن، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات، قبل انطلاق امتحان مادة الحديث لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.

وقال الشيخ محسن أبوا لقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، اذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

أشار إلى وجود 8 لجان للامتحانات بشمال سيناء موزعة على مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، لافتًا إلى أن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبي و174 طالبا وطالبة في القسم العلمي».