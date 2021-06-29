شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب التسجيل.. 5 خطوات لتركيب عداد كودي إلكتروني من منزلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن طرق تسجيل طلب تركيب عداد كهرباء كودى قبل انتهاء موعد تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة أو استبدال العداد التقليدى إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية نهاية الشهر الجارى.

ونشرت «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباءالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، فيديو توضيحي تم نشره أيضًا على الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لمراحل قيام المواطنين الراغبين في التقدم لتركيب عداد كودى المبانى المخالفة والعشوائية عبر منصة الكهرباء الإلكترونية .

يحتوى الفيديو على جميع المراحل تفصيليا التي تُمكن المواطن التقديم إلكترونيا لعمل طلب تركيب عداد كودى لضمان عدم التزاحم في هندسات الكهرباء المختلفة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فضَلا عن تخفيف العبء في الشوارع ومنع التجمعات والتكدس. حيث أن التسجيل إلكترونيًا أسرع وأسهل، كما يمكنك من معرفة كل مايخص أسعار الكهرباء الجديدة من خلال الرابط التي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: اضغط هنـــــــا للتسجيل

خطوات التقديم لطلب عداد كودي 2021

أوضحت «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، كيفية التقدم بطلب عداد كودى من خلال 5 خطوات كالتالى:

1- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين.

2- اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

3- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

4- ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى.

5- ارسال الطلب

خطوات متابعة طلب تركيب عداد كهرباء كودى

سيتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال:

•الموقع الالكترونى نفسه

•الإيميل الإلكترونى

•رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب

شروط التقديم لطلب تركيب عداد كودى

وفقًا لـ «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، هناك عدة شروط لابد من القيام بها واتباعها عند القيام بالتقديم على العداد الكودى من خلال النقاط التالية:

1- تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء فقط .

2- تقديم كافة الأوراق وسداد الرسوم المالية من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى.

5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم بتركيب العدادات الكودية.

مميزات العداد الكودى والممارسة:

1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

5- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

6- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

7- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح.

8- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود للطوارئ.

ووفقًا لتصريحات اعلامية سابقة، اعتبر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن نظام الممارسة الذي يتعامل به المواطنين، غير عادل سواء للدولة أو المواطن، ولا يمكن من خلاله حساب الاستهلاك الفعلى للمشترك لاعتماده على تحرير محضر سرقة تيار، بعكس العداد الكودى مسبوق الدفع الذي يعتمد على شحن رصد بالعداد.