شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسابيع من حادث السيارة.. وزير الرياضة يخضع لعملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خضوع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لعملية جراحية.

وكتب محمد فوزي عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»: «الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يجري عملية جراحية في كتفه، وإن شاء الله يعود في أسرع وقت لممارسة عمله مع خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل».

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعرض لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، منتصف شهر أبريل الماضي، وتعرض لكدمات سطحية، وإصابة في الكتف.