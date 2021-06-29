شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: الإسماعيلي يحقق نتائج جيدة منذ قدوم إيهاب جلال.. وهذه حقيقة اعتزالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي، إن الدراويش كان يواجه حالة من سوء التوفيق في الفترة الماضية رغم تقديم عروض جيدة.

وأضاف محمد صبحي، في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي يحقق نتائج جيدة منذ قدوم إيهاب جلال، إنه يتحدث بشكل جيد على اللاعبين ولديه ثقة كبيرة فينا».

وتابع: «تعرضنا لظلم تحكيمي خلال الدور الأول، وطموحاتنا تزداد بعد تحسن النتائج، والخروج من الوضع المتأزم، والقادم أفضل».

وواصل: «الحديث عن اعتزالي نهاية الموسم غير صحيح، وهناك من ينشر أخبار عن الفريق غير صحيحة لضرب استقراره».