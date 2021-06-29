شكرا لقرائتكم خبر عن مقر جديد للمجلس الإكليريكي في أسيوط لتخفيف العبء عن أبناء جنوب الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي للوجه القبلي (الصعيد)، الاثنين، الحالة التنفيذية لمقر المركز الإكليريكي لإيبارشيات جنوب الصعيد في مدينة أسيوط.

استقبل نيافته ورافقه في التفقد نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الذي يستضيف مقر المجلس لجنوب الصعيد، بينما يوجد المقر المخصص لإيبارشيات شمال الصعيد في مدينة بني سويف.

واجتمع صاحبا النيافة بعدد من الآباء الكهنة أعضاء المجلس من إيبارشيتي بني سويف وأسيوط، واستعرض نيافة الأنبا غبريال خلال الاجتماع نظام وآليات العمل بالمجلس، فيما يتعلق بملفات الأحوال الشخصية وكيفية التعامل مع المشكلات الخاصة بها مؤكدًا على أهمية سرعة حل الملفات العالقة لتخفيف العبء عن أبناء الكنيسة في مناطق جنوب الصعيد.