شكرا لقرائتكم خبر عن لارتفاع درجات الحرارة.. تعديل مواعيد العمل الرسمية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجديد الجديد، الاثنين، أنه بناء على نتيجة استطلاع الرأى الذي أجري لتحديد مواعيد العمل خلال فصل الصيف نظراََ لارتفاع درجات الحرارة نهاراََ بمراكز المحافظة، تقرر تعديل المواعيد لتصبح من السابعة صباحا حتي الواحدة ظهراً، بعدما بلغت أكبر نسبة من الآراء، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات التابعة على أن يتم التطبيق اعتباراََ من الأحد 4 يوليو 2021.