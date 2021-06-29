شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 مقاهي تقدم «الشيشة» بالمخالفة للإجراءات الاحترازية في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مركز أوسيم من ضبط ٥ مقاهي مخالفة تقدم الشيشة للمواطنين وقد تم غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضاقه إلى رفع 75 حالة إشغال لمحلات ومقاهي والباعه الجائلين للتعدي على الطريق العام بشوارع المسابك والأربعين وتم تحرير المخالفات وذلك بمتابعة السيد ياسر فرج رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما قام حي الهرم بقطاع منشأه البكاري وكفر غطاطي برفع كافه الاشغالات على حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من للمحلات والمقاهي اسفل دائري المنشيه ونفق حمد ياسين وازاله شادر بشارع المريوطيه فيصل واسفرت الحمله عن ضبط ومصادره ٣٢ حاله اشغال متنوعه وذلك بمتابعه من اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم.