شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: صيانة أعمدة الإنارة ورفع 610 أطنان مخلفات بالواحات والبدرشين ومنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن الواحات البحرية والبدرشين ومنشأة القناطر تكثيف لجهود النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتجريد الطرق.

وأسفرت جهود النظافة بمركز ومدينة الواحات البحرية عن رفع 120 طن مخلفات قمامة من مناطق ( مقابر الباويطي، منطقة جنوب الدائري، شمال الخزان، شارع مسجد التوحيد، ميدان الأرصاد، ميدان مسجد الرحمن، شارع بئر المطار، شارع مبني الإرشاد الزراعي، شارع محطة الكهرباء، شارع المدرسة الإعدادية بقرية القصر، شارع المدرسة الإبتدائية، شارع مركز الشباب، محيط الوحدة المحلية بقرية منديشة) .

وتمت صيانة كشافات ليد لعدد 50 عامود إنارة، وتم قص ولحام عدد 12 عامود وتم تركيبها داخل نطاق مدينة الباويطي.

وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم رفع 320 طن بنطاق قرى (سقارة، ميت رهينة، الشوبك، دهشور، أبورجوان، المرازيق ) إلى جانب صيانة 30 عمود إنارة على طريق مصر أسيوط السريع نطاق قرية المرازيق وتجريد الشوارع الرئيسية بقرى ( منشأة دهشور، المرازيق ) لتسهيل حركة المركبات والمارة وتنفيذ أعمال الدهان لأرصفة شارع النيل السعيد وإنشاء أحواض لنباتات الزينة بشارع عباس عنانى.

وقامت إدارة الإنارة بمركز ومدينة منشأة القناطر بإجراءا أعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات الخاصة بها بقرى ( أبوغالب، وردان، كفر حجازى، نكلا، المنصورية، برقاش، الإخصاص ) بالإضافة إلى رفع 170 طن مخلفات وقمامة بنطاق قرى (بهرمس، أبوغالب، بنى سلامة ) وقص وتهذيب الأشجار بطريق الصليبة بالمنصورية.