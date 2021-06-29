شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ري النوبارية: تشغيل محطة برج العرب الجديدة لخدمة قرى مريوط نهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مشعل، مدير عام رى النوبارية، إن الإدارة تبذل قصارى جهدها لحل جميع مشاكل المنتفعين والمزارعين في زمام جميع القرى والقطاعات ومنها قطاع مريوط الزراعى، البالغ مساحته 65 ألف فدان، مشدداً على حرص الإدارة على ممارسة مهامها الرئيسية في حل مشاكل المنتفعين.

وأوضح «مشعل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ادارة رى النوبارية تشرف على زمام مساحته 500 ألف فدان، من خلال 7 هندسات رى بينها هندسة رى مريوط، وزمامها 65 ألف فدان، مشيراً إلى أن منطقة قطاع مريوط الزراعى تقع في نهايات شبكة الرى الآخذة من نهر النيل تعتبر آخر منطقة على مستوى الجمهورية تنتفع بمياه النيل.

وأوضح مدير عام رى النوبارية، أنه سيتم تحسين حالة الرى بقطاع مريوط بشكل كبير بنهاية العام الجارى 2021، من خلال نقل مأخذ محطة مياة الشرب في برج العرب عند الكيلو 40 على الطريق الصحراوى إلى المآخذ الجديد على ترعة النوبارية بدلاً من دليل ترعة مريوط، ما يساهم بشكل كبير في تحسين نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية وتقليل فترة مناوبات الري التي يشكو منها المنتفعين والمزارعين حالياً، والتى يبلغ تكلفة انشائها 400 مليون جنيه ويجرى تنفيذها من خلال وزارة الاسكان والمرافق .

وتابع:«يجرى حاليا التشغيل التجريبى للمحطة والتي سيتم تسلمها رسميا بنهاية عام 2021، وسيتم نقل المياه لمحطة مياه الشرب من محطة رفع وخلال عدد 3 خطوط مواسير بقطر 2 متر، وحتى محطة مياه الشرب الكيلو ٤٠ الصحراوى، مشيراً إلى أن قطاع مريوط الزراعى يخدم مجموعة من القرى تضم أبوسمبل وفلسطين والجزائر وعرابى واليمن والعراق والبصرة والجلاء ومصطفى كامل.

وشدد على ابتكار آليات علمية وعملية في وزارة الموارد المائية والرى، لمواجهة العجز بين الموارد والاستخدامات في ضوء ثبات حصة مصر من مياة نهر النيل، ونتيجة مضاعفة الزيادات السكانية والاحتياجات المائية والتوسعات في الأغراض الصناعية والزراعية، مشيراً إلى أنه يتم تعويض العجز الكبير في مياة الرى من خلال اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى، من خلال خلطها مع مياة النيل بالنسب المقررة والمسموح بها ويتم متابعتها من خلال المعامل المركزية في وزارة الرى، ويتم تحليلها للتأكد من مدى ملائمتها وصلاحيتها للأغراض الزراعية، وهو ما يسري على معظم قرى مريوط والبالغ عددها 10 قرى من بينها البصرة.

كان مزارعو قرية البصرة احدى قرى قطاع مريوط الزراعى غرب الاسكندرية البالغ زمامها 65 ألف فدان، شكوا من بوار أراضيهم وتعرضها للتصحر وتلف الزراعات بسبب العطش نتيجة تباعد مناوبات الرى بين كل رية واخرى، والتى تصل في بعض الاحيان إلى 30 و40 يوم بدلاً من 15 يوم مقابل 5 أيام في المعتاد، فضلاً عن المياه المالحة (الصرف الزراعى) التي تروى بها الزراعات والتى تتسبب في تلف المحاصيل وضياع الإنتاجية الأفدنة خاصة من محاصيل القمح والأناناس والطماطم والباذنجان والبطاطس والبرسيم.