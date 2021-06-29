شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 44 ألف قرص أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية غير مرخصة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي، الاثنين، من ضبط 44 ألف قرص أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل صيدلية شهيرة، بدون ترخيص بأحد مراكز المحافظة.

وردت معلومات إلى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام صاحب صيدلية شهيرة بدائرة مركز فوه، بإدارة الصيدلية بدون ترخيص، وحيازته وعرضه للبيع أدوية بشرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

على الفور جري تشكيل حملة مشتركة ضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد عبدالقوي، بمباحث التموين، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور ماجد مصطفي، بالتفتيش الصيدلي، لمداهمة الصيدلية المشار إليها.

بمداهمة الصيدلية، تبين قيام صاحبها بفتح أبوابها أمام جمهور المستهلكين، وإدارته بدون الحصول على التراخيص الممنوحة للصيدليات، وحيازته وعرضه للبيع أدوية بشرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث ضبطت الحملة 600 صنف أدوية وأمكن حصرها بإجمالي 44 ألفًا و75 قرصًا وعبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر عبارة عن:«5 آلاف و75 قرصًا منتهي الصلاحية- 39 ألفا قرصًا مجهول المصدر وبدون أي فواتير».

جرى تحرير المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 1435لسنة 2021 جنح أمن دوله طواريء، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.