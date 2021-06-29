شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكار ثعابين».. لجنة من «زراعة القليوبية» تكشف كواليس وفاة شاب بأجهور الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثبتت اللجنة المشكلة من إدارة المكافحة بمديرية الزراعة في القليوبية وجود أوكار ثعابين في موقع وفاة شاب أثناء وجوده في حقله بنطاق قرية أجهور الكبرى في طوخ.

كانت قرية أجهور الكبرى شهدت وفاة «إسلام ح ع» 28 سنة، بلدغة ثعبان أثناء جلوسة في حقله، وتلقى اللواء فخر العربى، مدير الأمن، إخطارا بوورد بلاغ من الأهالى بالواقعة.

وقال الدكتورعبدالحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، إنه يجب توخى الحذر في ظل الموجة الحارة التي تسود البلاد حاليا، مشيرا إلى أنه في ظل عدم التوازن البيئى تخرج الثعابين والزواحف من جحورها ما قد يؤدي لوصولها للمنازل ولدغ الأشخاص.

وأوضح أن وجود الكلاب في أي مكان يؤدى إلى عدم وجود الثعابين حيث أن وجود الكلاب يحافظ على التوازن البيئي، وأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى خروج الثعابين واللجوء إلى البيوت حيث الظل ومن ثم يمكنها لدغ الأشخاص.

ودعا إلى استخدام الروائح النفاذة مثل الشيح والثوم لطرد الثعابين من المنازل، مطالبا بعدم مواجهتها عند رؤيتها وعدم الحركة المفاجأة التي تشعرالثعبان أنها قد تهدد حياته لذلك يبدأ بالهجوم ولذلك لابد من تركه إلى أن يترك المكان.

كان الدكتور نصيف الحفناوي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة طوخ، أعلن تشكيل لجنة من إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، برفقة أسامة احمد الصيفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية، لمعاينة مكان الواقعة.

اوكار الثعابين فى قرية اجهور الكبرى بطوخ

اوكار الثعابين فى قرية اجهور الكبرى بطوخ

اوكار الثعابين فى قرية اجهور الكبرى بطوخ